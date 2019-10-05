شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تستعد للمشاركة بأسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت جامعة القاهرة -استعداداتها للمشاركة - فى "أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول"، والذى تنظمه جامعة أسوان خلال الفترة من 19-25 أكتوبر الجارى، بمشاركة 21 دولة إفريقية وأكثر من 20 جامعة مصرية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة سوف تشارك بوفد يضم 10 طلاب فى الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والعلمية، مشيرًا إلى أن مشاركة الجامعة تأتى فى إطار توصيات مؤتمر الشباب الوطني وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن أسوان هى عاصمة الشباب الأفريقى هذا العام.

Advertisements

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى حرص الجامعة على تنمية أواصر التعاون مع الجامعات الإفريقية وتشجيع التواصل الدائم مع شباب القارة السمراء وتبادل الثقافات بينهم وبين شباب الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة تضع على أجندة أولوياتها دعم التوجهات الوطنية بشأن الملف الأفريقى خاصة بعد تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، وتعظيم الاستفادة من الشباب لتحقيق النهضة والتنمية من خلال تقديم أبحاث مرتبطة بتحديات واقعية تواجه القارة الأفريقية.

ومن جانبها قالت الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن وفد جامعة القاهرة سوف يشارك فى فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول، بمسابقة المراسل التليفزيونى، ومسابقة دورى المعلومات، والغناء الفردى، والعزف المنفرد، ومسابقة الشطرنج، والأفلام القصيرة التى تجسد السير الذاتية لأحد الأبطال الذين شاركوا فى حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى المشاركة فى مسابقة تنس الطاولة والسباحة وقصص الخيال العلمى.