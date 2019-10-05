65% من القراء يتوقعون تزايد انشقاقات الإخوان بعد فضح سرقات قيادات الجماعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تزايد الانشقاقات داخل صفوف الإخوان بعد فضح سرقات قياداتهم الهاربة للخارج، توقع غالبية القراء تزايد الانشقاقات داخل صفوف الإخوان بعد فضح سرقات قياداتهم الهاربة للخارج. وتوقع 65% من القراء تزايد الانشقاقات داخل صفوف الإخوان بعد فضح سرقات قياداتهم الهاربة للخارج، بينما استبعد 35% من القراء تزايد الانشقاقات داخل صفوف الإخوان بعد فضح سرقات قياداتهم الهاربة للخارج.

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