شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: جلسة فى "أسبوع القاهرة للمياه" عن مشكلات الندرة وأبعادها الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم شبكة بناء قدرات حوض النيل بالإشتراك مع معهد دلفت الهولندى للمياه، وشبكة تطوير القدرات فى الإدارة المستدامة للمياه وشبكة التنمية والعلوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى جلسة فى اسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده فى الفترة من 20 - 24 أكتوبر الحالى بالقاهرة بهدف توضيح دور شبكات ومنصات المعرفة وأنشطة البحث التشاركية فى حل المشكلات التعلقة بندرة المياه مع التركيز على الأبعاد الإقليمية واشراك جميع الأطراف المعنية، وكذلك استخدام الأدوات التشاركية لتحسين التعاون الفنى مع عرض دراسات حالة من منطقة حوض النيل ومناطق أخرى.

وأوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، أنه من المتوقع أن توفر الجلسة فرصة للتعرف على عدد من المنهجيات متعددة التخصصات والبرامج المشتركة لتبادل المعرفة والشراكات التى تدعم تنمية القدرات، كما سيتم مناقشة الأدوات الفعالة لبرامج تنمية القدرات المستدامة القائمة على التعاون المشترك.

الجدير بالذكر أن المؤتمر سيكون بمثابة فرصة للأكاديميين والعلماء وصانعى السياسات وخبراء الموارد المائية من جميع أنحاء العالم لعرض ومناقشة القضايا والخطط والإجراءات الرئيسية المتعلقة بالاستجابة لتحديات ندرة المياه كما أنه يهدف إلى عرض ما تم إنجازه خلال العام الماضى لترجمة الرؤية التى تم وضعها في أسبوع القاهرة الأول للمياه 2018 إلى إجراءات نحو أفضل الممارسات وخطط التنفيذ المناسبة بالإضافة إلى التـأكيد على نقل المعرفة والحصول عليها من خلال دعم نماذج الأعمال العامة والخاصة الناجحة وتحديد الفرص والعوائق واحتياجات بناء القدرات، والذى يأتى تتويجاً للنجاح الذى حققه أسبوع القاهرة الأول للمياه 2018.