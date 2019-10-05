شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطرق الجديدة المنفذة خلال آخر 5 سنوات بتكلفة 75 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن مشروعات الطرق والكبارى المنفذة منذ انطلاق المشروع القومى للطرق فى أغسطس 2014 حتى الآن وحجم وأطوال هذه الطرق الجديدة وأبرزها.

1ـ الدولة نفذت خلال الـ 5 سنوات السابقة طرق وكبارى جديدة بأطوال 4500 كم.

2ـ أطوال شبكة الطرق على مستوى الجمهورية قبل الطرق الجديدة كانت تبلغ 24 ألف كم.

3ـ أطوال شبكة الطرق الجديد زادت بعد المشروعات الجديدة التى تم افتتاحها إلى 28.5 ألف كم.

4ـ الطرق والكبارى الجديدة قامت بتنفيذها وزارات الدفاع والنقل والإسكان بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 75 مليار جنيه.

5ـ الطرق والكبارى الجديدة نفذت وزارة النقل وحدها حوالى 1100 كم بتكلفة 19 مليار جنيه فيما نفذت وزارتى الدفاع والإسكان المشروعات القائمة.

6ـ على رأس قائمة الطرق المنفذة:

ـ محور روض الفرج ـ الضبعة الذى يربط مناطق شمال وشرق القاهرة بمناطق غرب القاهرة ومحور 26 يوليو والطريق الدائرى حيث يبدأ المحور من شبرا الخيمة مارا بالطريق الدائرى حتى التقاطع مع طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى والدائرى الإقليمى وصولا إلى الضبعة.

ـ تطوير وتوسعة طريق وادى النطرون – العلمين بطول 135 كيلومتر وتكلفة 1.920 مليار جنيه.

ـ إنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسطى بطول 22 كيلومتر وتكلفة 536 مليون جنيه.

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ـ ازدواج طريق نفق أحمد حمدى – الشط – عيون موسى بطول 33 كيلومتر وتكلفة 128 مليون جنيه.

ـ ازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وتكلفة 848 مليون جنيه.

ـ ازدواج طريق قنا – سفاجا بطول 120 كيلومتر وتكلفة 448 مليون جنيه.

ـ زدواج المرحلة الأولي من طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 90 كيلومتر وتكلفة 317 مليون جنيه .

ـ تطوير طريق القاهرة – السويس في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى السويس بطول 70 كم وتحويله لطريق حر بدون تقاطعات مرورية بتكلفة 1.185 مليار جنيه.

ـ إنشاء الطريق من المنيا إلى طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 55 كيلومتر وتكلفة 585 مليون جنيه.

ـ إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه.

ـ إنشاء طريق الفرافرة – عين دالة بطول 87 كم وتكلفة 423 مليون جنيه.

ـ إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الاقليمي ( بلبيس – بنها – طريق إسكندرية الصحراوي ) بطول 90 كم وتكلفة 8.2 مليار جنيه .