شكرا لقرائتكم خبر عن "الجنايات" تستمع للشهود فى إعادة محاكمة 4 متهمين حرق "كنيسة كفر حكيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمع محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، لأقوال الشهود، فى إعادة محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس. كانت النيابة وجهت للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع فى القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

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