شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الصحفى سليمان الحكيم بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي منذ قليل الكاتب الصحفى سليمان الحكيم عقب تعرضه لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية. وحتى الآن لم تحدد أسرة الراحل موعد صلاة الجنازة عليه. Advertisements وكان الكاتب الصحفى الراجل سيلمان الحكيم أصدر عدد من المؤلفات السياسية والأدب.

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