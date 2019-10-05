تعرف على خطة تطوير محطات السكة الحديد ونسب التنفيذ حتى الآن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 5 معلومات كل ما تريد معرفته عن خطة تطوير محطات السكة الحديد وما تم إنجازه من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمحطات. النقل : الإنتهاء من تطوير وتحسين 166 محطة سكة حديد من إجمالي خطة تطوير وتحسين 181 محطة 1ـ مشروع تطوير محطات السكة الحديد يشمل 181 محطة. 2ـ مشروع تطوير المحطات يشمل 133 محطة رفع كفاءة و48 تطوير شامل. Advertisements 3ـ السكة الحديد انهت تطوير 166 محطة حتى الآن. 4ـ السكة الحديد انهت رفع كفاءة 124 محطة ومتبقى 9 محطات جارى إنهاء أعمال رفع كفاءتها. 5ـ السكة الحديد انهت التطوير الشامل لعدد 42 محطة ومتبقى 6 محطات جارى إنهاء تطويرها.

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