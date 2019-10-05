شكرا لقرائتكم خبر عن القبائل العربية تكرم محافظ جنوب سيناء لاحيائه سباقات الهجن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اتحاد القبائل العربية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء باهدائه درع الاتحاد وكتاب الله القرآن الكريم، وقدموا الشكر له للجهد الذي بذله لانشاء مضمار الهجن بشرم الشي منخ، ودعوته جميع القبائل العربية بمصر للمشاركة في السباق مما كان سببا في تجمع تلك القبائل على مستوي مصر على ارض السلام شرم الشيخ.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن، ان القبائل العربية يبلغ تعدادها 25 مليون مواطن ورؤساء نوادي الهجن يمثلونهم وهم من اشد المحبين والمشجعين لسباقات الهجن.

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وقام اتحاد الهجن السعودي والاماراتي والأردني، بإهداء محافظ جنوب سيناء، درع الاتحاد شاكرين له دوره في أحياء تراثهم، كما قام الوفد المغربي باهداء الزي المغربي للمحافظ تقديرا منهم لدوره في اعادة وتنظيم سباقات الهجن.

كما قدم الاتحاد السعودي للهجن ناقة لمحافظ جنوب سيناء، والذي اهداها المحافظ بدوره لنادي الهجن بشرم الشيخ.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير للاتحاد الاماراتي للهجن لدعمه وتقديمه للجوائز بمهرجان شرم الشيخ لسباقات الهجن،وايضا لاهدائهم 100 راكب ألي لنادي الهجن بشرم الشيخ، ونقلهم الخبرات في هذا المجال، كما قدم الشكر لكل المشاركين ورؤساء اندية الهجن ورؤساء الوفود، وجميع المدعون والاعلامين الذي ساهموا في نقل هذا الحدث الهام.