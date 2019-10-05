شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة على إنشاء وحدات سكنية اجتماعية واستثمارية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

ويتضمن وحدات استثمارية وتجارية وخدمية وإدارية تحقيقاً لعائد يتم استخدامه لتخفيض تكلفة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي مما يمثل اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة لتنفيذ هذا المشروع بشقية (اجتماعي – استثماري) بصورة عاجلة.

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ويتم التنفيذ على النحو التالى، 5100 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90م2 بمنطقة أبوعشرة، و900 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 75م2 بمنطقة أبوعشرة، ويتم بيعها وفقاً لشروط الإعلان العاشر، و1600 وحدة إسكان متميز بمساحة 120م2 بمنطقة البدارى، و1240 وحدة إسكان استثمارى بمساحة 120م2 بموقع (1) بمنطقة الأحياء بجوار بيتكو، و2160 وحدة إسكان استثمارى بمساحة 120م2 بموقع (2) بالظهير السياحى

بحيث يتم استخدام العائد المُتوقع من بيع تلك الوحدات في تخفيض تكلفة إنشاء وحدات الإسكان الإجتماعي، ولا يتم البدء في تنفيذ المشروعات المذكورة إلا بعد صدور قرارات تخصيص قطع الأراضى من رئيس مجلس الوزراء لصالح الصندوق للقيام بإنشاء وحدات إسكان اجتماعى وإستثمارى عليها وإقامة المبانى التجارية والإدارية والخدمية اللازمة لها، على أن تتحمل كل محافظة تكلفة شبكات المرافق الخارجية (مياه ــ صرف ــ كهرباء ــ غاز ــ تليفونات) من موازنتها، ويتم طرح إعلان بيع الوحدات الاستثمارية لاستبيان الطلب الفعلى، وفى حالة تجاوز عدد الطلبات لعدد الوحدات يتم إجراء قرعة علنية.

واكد المهندس محمد عبدالمنعم مدير عام اسكان البحر الاحمر انه تم تخصيص عدد ثلاث قطع أراضي لإقامة وتغطية احتياجات قطاع عريض من الشباب والمواطنين لم تنطبق عليهم شروط الإسكان الإجتماعي لإقامة إسكان إقتصادي متميز واستثماري بمساحة 120 م2 موزعة على مساحة 132018.52 ومساحة ( 224000 م2 ) بمنطقة الأحياء طريق الجونة أمام قرية الحرس الجمهوري ومساحة (132000 م2 ) بمنطقة الأحياء بجوار أرض المعركة على الطريق الساحلي تطل على البحر مباشرةً وهي من أفضل الإراضي الموجودة بمدينة الغردقة