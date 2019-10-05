شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم النائبة ماريان عازر بمنحها عضوية الروتاري الفخرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح نائب رئيس الروتاري الدولي المنتخب هولجر كناك ونائب رئيس الروتاري الدولي ينكا بابا لولا، العضوية الفخرية للروتاري للدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب ورئيسة لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام في مؤتمر الروتاري للقارة الأفريقية الذي يعقد حاليا بمحافظة شرم الشيخ.

جاء ذلك بعد إجماع الحضور من مختلف الجنسيات بالتصفيق الحاد على استحقاقها هذا التكريم نظرا للجهد الذي تبذله في مساندة انشطة ومشروعات الروتاري.

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وتعد العضوية الفخرية أعلى تمييز يمكن أن يقدمه نادي الروتاري ويمارس فقط في حالات استثنائية للاعتراف بفرد لخدمته غير العادية ومساهماته في الروتاري والمجتمع.

وألقت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو محاضرة عن الإبداع والابتكار في خدمة المجتمع تحدثت فيها عن الوضع الحالي للتقدم التكنولوجيا وفرص العمل المتاحة. كما تطرقت إلى أهمية الإبداع والابتكار لمواكبة هذا التطور السريع وأهم المعوقات. ثم أعطت روشتة لكفية التحفيز على الإبداع والابتكار وتهيئة بيئة المبدعين وذكرت أمثلة حالية في مصر منها خريطة الإبداع التي تعد موقعا هاما يرتاده رواد الأعمال وأصحاب المبادرات الجديدة للاستفادة منه.

حضر الافتتاح الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج والوزيرة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ود. شريف والي محافظ المنطقة الروتارية والدكتورة ماريان رسلان المحافظ السابق ورئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر العديد من المحافظين الحاليين والسابقين للمناطق الروتارية وأعضاء الروتاري بمختلف دول أفريقيا. وقد صرحت عازر أن منحها العضوية الفخرية واستثناء جميع الإجراءات التقليدية لمنح هذه العضوية بحضور المجتمع الدولي يعد تكريما تعتز به ولكنها أيضا مسئولية جديدة في العمل العام وخدمة المجتمع. كما اعربت عن سعادتها بعقد هذا المؤتمر الأفريقي في مصر بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

الجدير بالذكر أن هناك أكثر من 33000 نادي روتاري في أكثر من 200 دولة ومنطقة جغرافية. يُطلق على أعضاء هذه الأندية المتمتعة بالحكم الذاتي الروتاريون، وهم يشكلون مجموعة عالمية تضم 1.2 مليون من رجال الأعمال والمتخثثين، وكلهم يتطوعون بوقتهم وامكانياتهم لخدمة مجتمعاتهم والعالم.

و يقوم الروتاري على المستوي الدولي بمشروعات عديدة لخدمة المجتمع مع التركيز على اهم القضايا مثل المراة والطفل وتحلية المياه والصحة وزرع السلام والتعليم