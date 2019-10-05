شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحدد 6 توصيات لزيادة إنتاج محصول التين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "، عدد من التوصيات والارشادات الفنية ، التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، لزراعات التين خاصة رى المحصول خلال الشهر الجارى، لزيادة إنتاج محصول التين . وأكد تقرير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل البستانية، أنه من أهم العمليات الجيدة لمتابعة محصول التين.. هى كالآتى: -المحــافظة على انتظام الــرى خلال الموسم وعدم الإسراف فى الرى والتعطيش . -التخلص من الحشائـش المـــوجودة بالمــــزرعة لأنهــا مصـدر مــن مصـادر العدوى بالإمراض . Advertisements -فحـص النموات لمقـاومة الحشـرات الثاقبة الماصة . -الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط . - إجراء الخدمة الشتوية من بـداية شهـر أكتـوبر حتى آخـر شهـر نوفمبـر . -عـدم الإسـراف فى الـرى أو التعطيـش لإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ضمن برنامجها ( التوصيات الفنية الشهرية ) .

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