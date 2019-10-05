أخبار مصر

نقابة البيطريين تعقد أول مسابقة ثقافية لأعضائها فى الرسم والقصة اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تعقد أول مسابقة ثقافية لأعضائها فى الرسم والقصة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشكاوى والمقترحات، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، بالتعاون مع لجنتى النقابات الفرعية واللجنة الاجتماعية، دورى النقابات الثقافى للأطباء البيطريين وأبنائهم فى 5 مجالات، هى: الشعر – الرسم – القصة القصيرة – التمثيل – والغناء، وذلك صباح اليوم السبت 5 أكتوبر الجارى.

 

ومن المقرر أن يحصل الفائز بالمركز الأول فى كل المجالات على جائزة 3000 جنيه، ويمنح نقابته الفرعية 10 نقاط، ويحصل الفائز بالمركز الثانى جائزة 2000 جنيه، ويمنح نقابته الفرعية 7 نقاط، والفائز بالمركز الثالث جائزة قدرها 1000 جنيه ويمنح نقابته الفرعية 5 نقاط.

Advertisements

 

يتم فى النهاية تجميع النقاط الحاصل عليها كل نقابة فرعية فى جميع مجالات المسابقة، ويتم منح النقابة الفرعية الحاصلة على أعلى النقاط، المركز الأول جائزة مالية قدرها 10000 جنيه، ويتم منح النقابة الفرعية صاحبة المركز الثانى جائزة مالية قدرها 5000 جنيه، والنقابة الفرعية صاحبة المركز الثالث جائزة 3000 جنيه.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة البيطريين تعقد أول مسابقة ثقافية لأعضائها فى الرسم والقصة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا