شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تعقد أول مسابقة ثقافية لأعضائها فى الرسم والقصة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشكاوى والمقترحات، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، بالتعاون مع لجنتى النقابات الفرعية واللجنة الاجتماعية، دورى النقابات الثقافى للأطباء البيطريين وأبنائهم فى 5 مجالات، هى: الشعر – الرسم – القصة القصيرة – التمثيل – والغناء، وذلك صباح اليوم السبت 5 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن يحصل الفائز بالمركز الأول فى كل المجالات على جائزة 3000 جنيه، ويمنح نقابته الفرعية 10 نقاط، ويحصل الفائز بالمركز الثانى جائزة 2000 جنيه، ويمنح نقابته الفرعية 7 نقاط، والفائز بالمركز الثالث جائزة قدرها 1000 جنيه ويمنح نقابته الفرعية 5 نقاط.

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يتم فى النهاية تجميع النقاط الحاصل عليها كل نقابة فرعية فى جميع مجالات المسابقة، ويتم منح النقابة الفرعية الحاصلة على أعلى النقاط، المركز الأول جائزة مالية قدرها 10000 جنيه، ويتم منح النقابة الفرعية صاحبة المركز الثانى جائزة مالية قدرها 5000 جنيه، والنقابة الفرعية صاحبة المركز الثالث جائزة 3000 جنيه.