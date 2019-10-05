تعزيزات أمنية لتأمين لقاء الأهلى وأسوان فى الجولة الثالثة للدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز قوات الشرطة من تواجدها بمحيط ستاد أسوان لتأمين لقاء الأهلى مع أسوان فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، والتى تقام عصر اليوم السبت. وتؤمن قوات الشرطة محيط الاستاد، مع تأمين دخول وخروج الحافلات التى تقل لاعبى الفريقين، وتأمين طاقم التحكيم والطرق المؤدية لملعب المباراة. و يتطلع الكرة بالأهلى خلال المباراة لتحقيق فوزاً يواصل به رحلة الانتصارات التى كان آخرها الفوز الكبير على الإنتاج الحربى برباعية نظيفة ضمن الجولة الثانية لبطولة الدورى . Advertisements وشهدت قائمة الأهلى لمباراة أسوان عودة أحمد الشيخ واليو ديانج و تضم محمد الشناوي، شريف إكرامى، مصطفي شوبير و محمود وحيد، أيمن أشرف، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول و اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسام عاشور، احمد الشيخ و جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.

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