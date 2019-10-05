شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب القاهرة تحصل 500 مليون جنيه متأخرات على المشتركين خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب محمد السيسي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن اجمالى مستحقات الشركة لدى المستهلكين حتى عام 2018 كانت تبلغ 9 مليار جنيه ، و تمكنت الشركة خلال فترة قصيرة من تحصيل 500 مليون جنيه من هذه المديونية فى وقت قياسى من خلال تطبيق القوانين و اللواءح بكل حزم.

وأوضح رئيس الشركة لـ ”الخليج 365”، أن الشركة تستهدف الانتهاء من تحصيل كل المتاخرات لدى المشتركين سواى تجارى او منزلى أو حكومة خلال 3 سنوات ، موضحا انه جارى العمل على فض التشابكات المالية مع الجهات و موسسات الدولة التى ستساهم فى خفض مستحقات الشركة بشكل كبير.

و أضاف رئيس الشركة، أن هناك اتفاقات مع اصحاب المصانع و المنشآت التجارية لسداد المديونيات بالتقسيط و بدون فوائد على 46 شهر ، لافتا إلى أنه يتم خصم نسبة من المديونية فى حالة السداد مرة واحدة لتشجيعهم على سداد المتاخرات.

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وتابع، هناك تعليمات مشدده لرؤساء القطاعات التجارية بتطبيق اللوائح و القوانين على كل من يتعمد عدم سداد قيمة استهلاك الكهرباء قاءلا "لن نتهاون فى حق الدولة و الحفاظ على مستحقاتها".

الجدير بالذكر أن هناك ضوابط لقطع التيار عن المستهلك الذى تتراكم مديونية عليه، مؤكدا أنه يتم إنذار المستهلك 3 مرات ثم يتم قطع التيار عنه لحين سداد المتأخرات ، مشيرا إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لديهم تعليمات باللجؤ لفصل التيار عن الجهات التى تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك بعد إنذارها وفقاً للضوابط التى سوف يصدرها مجلس الوزراء الأسبوع الجارى.