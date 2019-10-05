شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع الكهرباء عن مدينة طوخ بالقليوبية 4 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات مركز ومدينة طوخ، اليوم السبت، وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات، لمدة 4 ساعات من الساعة الخامسة صباحًا وحتى التاسعة من صباح اليوم نفسه.

وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هي مدينة طوخ بالكامل، وكذلك جميع القرى التابعة للمركز، وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.

وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 4 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.

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