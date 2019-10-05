شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نراجع مخزون الأمصال واللقاحات الشتوية لتأمين توافراها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، تشديد الرقابة على الأسواق الدوائية لمنع الممارسات الاحتكارية خاصة فيما يتعلق بأدوية فصل الشتاء مثل الأمصال واللقاحات الشتوية، مؤكدة أنه جار مراجعة المخزون الاستراتيجى للأدوية الحيوية. وأضافت وزارة الصحة والسكان أن هناك متابعة لتقارير نقص أى أدوية فى السوق، ويتم الدفع بحملات للسوق لضبطه ومنع الاحتكار وتخزين الأدوية بهدف تعطيش السوق والضغط على الوزارة لرفع الأسعار دون مبرر. وتشهد الفترة الراهنة تحسن كبير فى إجراءات التسعير وتسجيل الأدوية بهدف توفير المستحضرات الحيوية فى الأسواق للقضاء على النواقص ومسجل بمصر ما يقرب من 12.5 ألف دواء.

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