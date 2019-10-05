شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حصاد دوائر الإرهاب خلال العام القضائى المنقضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فصلت دوائر الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، خلال العام القضائى المنقضى "2018 / 2019"فى العديد من الدعاوى، بالإضافة لعشرات الأحكام فى جلسات إعادة المحاكمة للصادر بحقهم أحكام غيابية، وتوجد مجموعة من المعلومات حول حصاد دوائر الإرهاب منها ...

كم عدد الدعاوى التي فصلت فيها دوائر الإرهاب خلال العام القضائي المنقضي؟

ـــ فصلت دوائر الإرهاب المنعقدة بطرة، في 20 دعوى قضائية تقريبا، بالإضافة على عشرات الأحكام في جلسات إعادة إجراءات المحاكمة للصادر بحقهم أحكام غيابيا.

كم عدد المتهمين الذين ضمتهم الـ 20 دعوى التي تم الفصل فيها خلال العام القضائى؟

ــ ضمت الـ 20 دعوى حولى 536 متهما.

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ما هى أبرز الدعاوى التى تم الفصل فيها؟

ــ من أبرز الـ 20 دعوى التى تم الفصل فيها الحكم على قيادات الإخوان بالمؤبد والمشدد والبراءة بقضية اقتحام الحدود الشرقية، وحكم المؤبد والبراءة والمشدد لعناصر الإخوان بقضية اقتحام الحدود الشرقية، والحكم على حسن مالك ونجله بالمؤبد بقضية الإضرار بالاقتصاد القومى، وحكم الإعدام للإرهابى إبراهيم إسماعيل المتهم بقتل 10 مواطنين أمام كنيسة مار مينا بحلوان، وأحكام المؤبد والمشدد للمتهمين بخلية تفجيرات أبراج الضغط.

كم عدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالمؤبد فى الـ 20 دعوى؟

ــ حصل 130 متهما على أحكام بالمؤبد، ومن أبرز أحكام المؤبد الحكم بالمؤبد على بديع و11 من قيادات الإخوان بقضية التخابر مع حماس، والمؤبد لـ 34 متهما بقضية تفجيرات أبراج الضغط.

كم عدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن من سنة واحده وحتى 15 سنة ؟

ــ حصل 332 متهما على أحكام ما بين السجن المشدد 15 سنة وحتى السحن سنة، ومن أبرز المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة لصبحى صالح و7 آخرين بقضية اقتحام الحدود الشرقية.

كم عدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالبراءة فى الدعاوى التى تم الفصل فيها؟

ـــ حصل 68 متهما على أحكام بالبراءة فى الدعاوى التى تم الفصل فيها، ومن أبرز من حصل على احكام بالبراءة صفوة حجازى ونجل الشاطر و4 آخرين فى قضية التخابر مع حماس، وبراءة 6 من عناصر الإخوان بأحداث مكتب الإرشاد.