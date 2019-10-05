شكرا لقرائتكم خبر عن "للعاملات النساء".. هذه هى حقوقك فى قانون العمل الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2013 على عدد من الحقوق للنساء العاملات، حيث أكد القانون بأنه تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
ونصت المادة 89 على انه يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. ( مادة 90)
أما حقوق النساء العاملات فى إجازة الوضع والرضاعة فنص عليها القانون فى المادة 91 ، حيث نصت على للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
كما نصت المادة 92 على"يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
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