شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تعرض رؤية مصر للتنمية المستدامة أمام مؤتمر «أيسيسكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك وفد من وزارة البيئة، فى المؤتمر الإسلامى الثامن لوزراء البيئة المنعقد بمدينة الرباط بالمغرب، تحت شعار: «دور العوامل الثقافية والدينية فى حماية البيئة والتنمية المستدامة»، وعرض الوفد إنجازات مصر ورؤيتها فى مجال حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة، وكذلك جهود الوزارة فى دمج الشباب فى العمل البيئى لتحقيق آليات التنمية المستدامة. وتضمن حفل الافتتاح إعلان فوز الباحثة المصرية، منى محمد عبدالحميد، بالمركز الثالث مناصفة بجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية فى العالم الإسلامى لدورة 2018- 2019، عن بحثها: «دراسات مقارنة على النمو وإزالة الرصاص من محلول مائى ملوث باستخدام نوعين من الطحالب الخضراء المزرقة سيانو بكتريا»، وتم تسليمها الجائزة ضمن 17 مرشحا من 13 دولة إسلامية موزعين على فروع الجائزة الـ5، والتى تشمل مجالات أفضل البحوث فى مجالات الإدارة البيئية وتطبيقاتها فى الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، وأفضل الممارسات الريادية فى مجال الإدارة البيئية للجمعيات الأهلية، وأفضل مدينة إسلامية صديقة للبيئة.

وناقش المؤتمر عددا من التقارير ومشاريع الوثائق ذات الصلة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة فى العالم الإسلامى، ومنها جهود المنظمة فى مجال البيئة والتنمية المستدامة بين الدورتين السابعة والثامنة للمؤتمر، وعرض التقدم المحرز فى مشروع إنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة، والتنمية المستدامة بالإضافة لجهود المنظمة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وإدارتها فى الدول الأعضاء وبرنامجها للاحتفاء بالعواصم الإسلامية الصديقة للبيئة.