شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تغيرت دار فتيات العجوزة بعد دعم صندوق تحيا مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "تحت شعار إحنا معاكم"، أطلق برنامج أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن وصندوق تحيا مصر، حملة لتطوير عدد كبير من دور الأيتام على مستوى الجمهورية وزيادة قدراتها الاستيعابية.

وكانت دار فتيات العجوزة واحدة من تلك الدور التي طالها قدر كبير من التطوير.. وفي هذا التقرير المصور نبرز التطوير والتجديد الذى تحقق بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

و من أهم ملامح التطوير الذي لحق بدار أيتام العجوزة هو تعليم الفتيات حرف يدوية كالخياطة و صناعة الفخار والاكسسوارات، بالإضافة إلى تطوير المدرسة التي تلحتق بها الفتيات داخل الدار سواء من حيث الإمكانيات المادية والبشرية، فضلا عن تطوير الملاعب الخاصة بالدار لكى تقوم الفتيات بالتمارين والأنشطة الرياضية.

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