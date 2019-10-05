شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفتوى بمجمع البحوث توضح حكم الصلاة خلف الصبى وآراء الفقهاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يجوز الصلاة للنساء خلف إمام عمره 12 سنة ؟ علما بأنهن أمه وجدته ؟ سؤال ورد للجنة الفتوى ،بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى :

إذا كان هذا الولد يحسن قراءة القرآن ويعرف ما تصح به الصلاة وما يبطلها فيجوز أن يكون إماما فى أحد رأيين للفقهاء وتجوز الصلاة خلفه ،أما إذا لم يحسن القراءة أو لا يعرف أحكام الصلاة فلا تجوز الصلاة خلفه ،وإنما يجوز لامرأة منكن تحسن القراءة أن ت​​ؤم غيرها من النساء.

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يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية، وتقوم بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحوث، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسى والمذهبى، وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة، وبيان الرأى فيما يَجِدُّ من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة.