شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حزب أردوغان يتورط فى الاستيلاء على 36 مليار دولار من أموال الشعب التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المعارضة التركية، عن اختلاسات تورط فيها حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لأموال الشعب التركى.

وأكدت المعارضة التركية فى تصريحات لها عبر حسابها الشخصى على "تويتر"، أن حزب أردوغان – فى إشارة إلى حزب العدالة والتنمية التركى - فرض ضريبة اسمها ضريبة الزالزل وجمع 36 مليار دولار خلال فترة حكم أردوغان.

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الحقيقة مؤلمة، حزب أردوغان فرض ضريبة أسمها ضريبة الزالزل وجمع 36 مليار دولار خلال فترة حكم أردوغان، لم حصل زلزال أسطنبول الأخير، الناس أكتشفت أن اردوغان وحزبه أستولوا علي الـ 36 مليار دولار.. زعيم المعارضة أثار هذه القضية وغيرها من قضايا فساد اردوغان فقطعوا عنه البث بسبب فضحه لهم a href="https://t.co/z6lUPG5D8l">pic.twitter.com/z6lUPG5D8l

الحقيقة مؤلمة، حزب أردوغان فرض ضريبة أسمها ضريبة الزالزل وجمع 36 مليار دولار خلال فترة حكم أردوغان، لم حصل زلزال أسطنبول الأخير، الناس أكتشفت أن اردوغان وحزبه أستولوا علي الـ 36 مليار دولار.. زعيم المعارضة أثار هذه القضية وغيرها من قضايا فساد اردوغان فقطعوا عنه البث بسبب فضحه لهم pic.twitter.com/z6lUPG5D8l — شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) October 4, 2019 TurkeyAffairs)

— شـــــؤون تركـيــــة (@

الحقيقة مؤلمة، حزب أردوغان فرض ضريبة أسمها ضريبة الزالزل وجمع 36 مليار دولار خلال فترة حكم أردوغان، لم حصل زلزال أسطنبول الأخير، الناس أكتشفت أن اردوغان وحزبه أستولوا علي الـ 36 مليار دولار.. زعيم المعارضة أثار هذه القضية وغيرها من قضايا فساد اردوغان فقطعوا عنه البث بسبب فضحه لهم pic.twitter.com/z6lUPG5D8l Advertisements — شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) October 4, 2019

الحقيقة مؤلمة، حزب أردوغان فرض ضريبة أسمها ضريبة الزالزل وجمع 36 مليار دولار خلال فترة حكم أردوغان، لم حصل زلزال أسطنبول الأخير، الناس أكتشفت أن اردوغان وحزبه أستولوا علي الـ 36 مليار دولار.. زعيم المعارضة أثار هذه القضية وغيرها من قضايا فساد اردوغان فقطعوا عنه البث بسبب فضحه لهم pic.twitter.com/z6lUPG5D8l — شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) October 4, 2019

وتابعت المعارضة التركية،"عندما حدث زلزال إسطنبول الأخير، الناس أكتشفت أن اردوغان وحزبه أستولوا علي الـ 36 مليار دولار".

وقالت المعارضة التركية عبر حسابها الرسمى إن زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، أثار هذه القضية وغيرها من قضايا فساد اردوغان فقطعوا عنه البث بسبب فضحه لهم.