شكرا لقرائتكم خبر عن 100مليون صحة تنصح براحة 10 دقائق للطلاب كل نصف ساعة مذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت مبادرة 100 مليون صحة أولياء الأمور بعمل راحة بين فترات المذاكرة اليومية كل نصف ساعة من 5 إلى 10 دقايق، مؤكدة أن ذلك يزيد من الاستيعاب الدراسى ويتقلل من الضغط النفسى على الأطفال .

وقالت مبادرة 100 مليون صحة موجهه الكلام إلى الأمهات،"خصصى وقت للعب مع طفلك أيام الدراسة عشان تقللى من الضغط النفسى وتحسن علاقة العائلة ببعضها".

وشددت مبادرة 100 مليون صحة على أهمية تنظيم يوم طفلك وعمل روتين ثابت بيسهل علية التحصيل الدراسى .

يشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة تقدم خدمات الكشف المبكر عن فيرس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والسمنه بالمجان .