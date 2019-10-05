شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير يتواصل على أرض الفيروز.. إنهاء 60% من إنشاءات أسواق العريش بتكلفة 130 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل على أرض شمال سيناء أعمال إنشاءات سوق الجملة بالعريش الذى انطلق العمل فيه نهاية العام الماضى وفى انتظار الانتهاء والتسليم خلال فترة قادمة وجيزة ليكون أول وأكبر سوق تجارى خاص بتجار الجملة لجميع السلع بشمال سيناء مجهز بإمكانيات حديثة ووسائل أمان عالية من نوعها.

ويعتبر السوق واجهة عمرانية جديدة يقع على مدخل العريش الغربي بمحاذاة جنوب الطريق الدولى العريش القنطرة.

وقال المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، إن الجهة المالكة للسوق هى محافظة شمال سيناء ويتم تمويل إنشاءه من وزارة التخطيط، بقيمة اجمالية 130 مليون جنيه اضافة لـ 37.96 مليون جنيه تكلفة إضافية، ويقع بمنطقة الكيلو 17 الجهة الغربية لمدينة العريش بمدخل الطريق المؤدى إلى محطة الصرف الصحى بقرية زارع الخير على مساحة 400×150 متر مربع على الطريق الدولى العريش القنطرة، وتم تسليم الموقع لجهة التنفيذ 31/12/2018، ومقررا الانتهاء من كافة الأعمال خلال 12 شهر من التسليم .

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وأشار وكيل وزارة الاسكان بشمال سيناء، إلى أن نسب التنفيذ على الأرض التى تمت قدرت بنحو 60%، وسجلت الانتهاء من اعمال الحفر لجميع المبانى، والانتهاء من الهيكل الخرسانى لعدد 17 منشأة، والانتهاء من إنشاء مبنى التأمينات والشهر العقارى، وغرف ثلاجات بلوك 3 غرف، و2 مبنى محلات بيع الفوارغ ، وعدد 2 غرفه ثلاجه بلوك 3 غرف، ومبنى محلات الخدمه ، ومبنى معارض خضار وفاكهه، عدد 3 مجمعات خدمية وتشمل ، مطاعم وكافتريات ، والمبنى الإداري، الخزان ،عدد مبنى معارض لحوم مبنى معارض أثناء المشي تم الانتهاء من بناء عدد اثنين من مبنى معارض لحوم ومبنى معارض أسماك.