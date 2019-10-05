شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء سجل ورقى وآخر إلكترونى لراغبى العمل من ذوى الإعاقة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، من التشريعات التى تأتى فى إطار دعم ملف الحماية الاجتماعية، خاصة وأن القانون تضمن العديد من الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة، وفيما يلى نرصد إلزام الائحة التنفيذية للحكومة بإنشاء سجل ورقى وأخر إلكترونى لرغبى العمل من ذوى القدرات الخاصة:

تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل ورقي وآخر إلكتروني لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الآتية:

أولا – يتم استخراج شهادة القيد لحملة المؤهلات من ذوي الإعاقة بعد تقديم المستندات الآتية:

صورة بطاقة الرقم القومي.

أن يكون التسجيل شخصياً.

صورة المؤهل الدراسي.

صورة من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

استعلام عن الموقف التأميني.

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شهادة الخبرة – إن وجدت-

ثانيا – يتم استخراج شهادة القيد لغير حملة المؤهلات من ذوي الإعاقة بعد تقديم المستندات الآتية:

صورة بطاقة الرقم القومي.

أن يكون التسجيل شخصياً

شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص بمزاولة الحرفة لإحدى الحرف – إن وجدت-.

صورة من شهادة التأهيل.

صورة من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

استعلام عن الموقف التأميني.