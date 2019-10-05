شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: غرف عمليات لمتابعة حركة السيارات بسبب غلق كوبرى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهزت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غرف عمليات لمتابعة ومراقبة حركة السيارات اثناء عملية غلق جزئى بسبب إصلاح وتجديد فواصل كوبرى 6 أكتوبر لمنع الزحام ، بالمنطقة الواقعة من أعلى غمرة فى اتجاه مدينة نصر، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. واتخذت الإدارة العامة لمرور القاهرة، كافة الإجراءات مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاه القادم من أعلى ميدان رمسيس تجاه مدينة نصر فى الوصلة بين أعلى غمرة وحتى أعلى وزارة المالية "والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب وتستمر تلك الأعمال حتى الساعة 12,00 منتصف ليل يوم السبت الموافق 5/10/2019 وسط تدعيم الطرق بالخدمات لحين الانتهاء منها،.

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