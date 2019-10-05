شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تتخذ آليات تحفيزية لخلق بدئل للبلاستيك منها إنتاج أكياس قابلة للتحلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إن مصر تنتج سنويا 16.2 مليون طن من النفايات، يشكل البلاستيك 6٪ من هذه النفايات، أى حوالى 970 ألف طن من النفايات سنويا، موضحه أنه يتم إعادة تدوير 45٪ فقط من هذه المواد البلاستيكية، ويتم إعادة استخدام 5 ٪ فقط منها.

وأشارت الوزارة، فى تقرير حصل ”الخليج 365”، على نسخة منه، إلى أن 50 ٪ من النفايات البلاستيكية، لا يتم جمعها فتخضع لعمليات حرق بطرق ضارة، لافته إلى أن مصر تنتج 28٪ من المواد الخام البلاستيكية المستهلكة سنويا محليا.

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وتستهلك مصر حوالى 12 مليار كيس بلاستيكى سنويا، وفى عام 2012، بلغ استهلاك البلاستيك للفرد 25 كيلو جرام، وبلغ نسبة نمو الطلب بنسبة 6٪ سنويا منذ عام 2006، وفى عام 2014 بلغ حجم الاستهلاك حوالى 2.07 مليون طن من المواد الخام البلاستيكية، 28٪ منها تنتج محليا، فى حين يتم استيراد الباقى، وتتركز معظم كميات الأكياس البلاستيكية فى القاهرة الكبرى 40٪، ومنطقة الدلتا 23٪، والإسكندرية 12٪.

وكانت وزارة البيئة، قد أعلنت أنها أجرت دراسة خاصة بالوضع القائم لحجم إنتاج البلاستيك والاستهلاك ونوعية المستهلك، التى تبين أن كمية كبيرة منها تستخدمها السلاسل التجارية الكبرى، مما دفعها لاتخاذ إجراءات تجريبية بتنفيذ مبادرات لاستبدال الأكياس بتلك السلاسل بأخرى قابلة للتحلل، كما تم رسم السياسات المناسبة لخلق آليات تحفيزية خاصة للمصنعين بإيجاد بديل للإنتاج كالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات والشركاء.