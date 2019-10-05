شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزارة الطيران والمطارات المصرية تحتفل بذكري انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت وزارة الطيران المدني، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الجمعة بذكري نصر أكتوبر المجيدة عبر المطارات المصرية في أنحاء الجمهورية. Advertisements وبثت المطارات المصرية ومنها مطار القاهرة الدولي ومطار شرم الشيخ والأقصر ومطار طابا، الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت كما تم بث مقاطع فيديو لانتصار اكتوبر في صالات المطارات وعبر الشاشات المنتشرة في صالات السفر والوصول.

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