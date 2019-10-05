شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بسرعة تسكين طلاب رياض الأطفال فى المدارس الرسمية للغات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم التنبيه على المدارس والمديريات بضرورة وسرعة تسكين الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بشكل سريع فى المدارس الرسمية للغات، حتى يستفيد الطلبة من العام الدراسى والمناهج الدراسية الجديدة.
وأضافت المصادر أن المديريات تعمل خلال تلك الفترة على فتح قاعات لرياض الاطفال لاستيعاب جميع الأطفال الذين وصلوا لسن الخامسة وما فوقها واستيعابهم بشكل كامل خاصة فى المحافظات ذات الكثافات المرتفعة.
فيما طالب أولياء الأمور بإعلان تنسيق المرحلة الثانية فى محافظة الجيزة، لمعرفة موقف الطلبة المتقدمين من الالتحاق بالعام الدراسى الجديد وتسجيلهم بشكل عملى فى مدارسهم المتقدمين عليها.
وانطلقت الدراسة فى المدارس الحكومية والخاصة فى الصفوف الأولى 11 سبتمبر الماضى و21 لباقى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوى،حيث انقضى قرابة أسبوعين من بدءاً العام الدراسى الجديد.
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