شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: يُسمح للوافدين غير المسجلين بالمحافظات بالتصويت بأى فرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، 11 أكتوبر الجارى، مجموعة من الضوابط الخاصة بالأطباء الذين لهم حق التصويت.

وتضمنت تلك الضوابط، أن الناخب الوارد اسمه بجداول الناخبين بالنقابة الفرعية، يُسمح له بالتصويت لجميع المستويات "نقابة عامة، قطاع جغرافى، نقابة فرعية"، وأن الناخب غير الوارد اسمه بجداول الناخبين بالنقابة الفرعية، يُسمح له بالتصويت لجميع المستويات فى عدة حالات منها: أن يقدم ما يثبت صحة تسجيلة فى النقابة الفرعية، أو أن يقدم ما يثبت أن جهة عمله فى نطاق النقابة الفرعية، أو ان الناخب فوق سن المعاش.

ويُسمح بتصويت الناخب لمستويات النقابة العامة على مستوى الجمهورية فقط "أكثر وأقل من 15 سنة قيد"، للناخبين الوافدين غير المسجلين بأى نقابة فرعية مختلفة، على أن يوقع على إقرار ناخب وافد، ثم يتم تدوين اسمه فى كشوف الوافدين، ويتعين فى جميع الحالات أن يحضر الناخب شخصيا، وأن يكون مسددا لاشتراك النقابة عن عام 2018.

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كما يتم السماح تسديد الاشتراك، ثم الانتخاب فى نفس يوم الاقتراع، مع مراعاة أن الأطباء يتم إعفائهم من سداد اشتراك النقابة عن بلوغهم سن الـ60، طبقا للقانون.

وتعقد النقابة العامة للأطباء، انتخابات التجديد النصفى، لاختيار النقيب العام ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، واختيار نقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، يوم 11 أكتوبر، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.