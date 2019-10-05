شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 5/10/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد، حار على القاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام الى أعلى بقليل.

ويكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام يميل للحرارة فترة العصر، بينما يكون حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتظهر بعض السحب المتوسطة والعالية فوق أجزاء مختلفة من المملكة.

Advertisements

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق الجبال.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية ويصبح بارداً نسبياً في السهول الشرقية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً نهاراً خصوصاً في ساعات الظهيرة ، ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبياً بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية العالية ، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول لاحقاً في ساعات الليل الى شمالية شرقية.