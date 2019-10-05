بطريرك الكاثوليك يهنئ السيسي والشعب بذكرى انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قدم غبطة البطريرك إبراهيم بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

وجاء في نص البرقية ، " باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الشعب المصري بمناسبة عيد انتصار أكتوبر المجيد".

وأضاف " ندعو الرب أن تكون هذه المناسبات السعيدة والمباركة ملؤها السلام والرخاء والوحدة لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".