محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد: احتفلت وزارة الطيران المدني، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لأول مرة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بشكل جديد داخل مختلف المطارات المصرية في أنحاء الجمهورية . وبثت المطارات ومنها مطار القاهرة الدولي ومطار شرم الشيخ والأقصر ومطار طابا، الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت، كما تم بث مقاطع فيديو لانتصار أكتوبر في صالات المطارات وعبر الشاشات المنتشرة في صالات السفر والوصول في مظهر يطبق لأول مرة. ورحبت فرق العلاقات العامة بالمطارات بالسياح وإبلاغهم عن أهمية النصر الكبير والذكرى السنوية له.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. المطارات تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بطريقة مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.