فيديو| في قماشة بيضاء.. الأم "القاتلة" تحمل جثة ابنتها لمقابر الخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قتلت ابنتها وحملتها إلى مقابر منطقة الخليفة لدفنها؛ ظنًا منها أن لا أحد يراها، لكن الكاميرات كانت لها بالمرصاد.

فيديو رصد لحظة توجه المتهمة بقتل ابنتها، إلى محيط مقابر منطقة الخليفة لدفنها.

وتبين من الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، أن الأم كانت تحمل جثة ابنتها ملفوفة بقماشة بيضاء.

وكان قوات مديرية أمن القاهرة، تمكنت من كشف ملابسات العثور على جثة طفلة مدفونة بمحيط منطقة المقابر بدائرة قسم شرطة الخليفة، وتبين أن والدة الطفلة وراء ارتكاب الجريمة.

كان المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة بمنطقة الخارطة القديمة، في الخليفة، وانتقلت أجهزة الأمن على الفور لمكان الواقعة وعثرت على جثة طفلة، 4 سنوات، مرتدية ملابسها، وبها إصابات عدة.

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ودلت تحريات رجال الأمن، أن أثناء قيام توصيل العمال كابلات عثروا على جثة الطفلة.

وبتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تبين أن الأم هي وراء ارتكاب الجريمة، على الفور توجهت قوة أمنية استهدفت الأم وألقت القبض عليها.

وأمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة بعد مواجهتها بفيديوهات المراقبة التي رصدتها لحظة ارتكاب الجريمة، وأضافت المتهمة في اعترافاتها بأنها ارتكبت الحادث بعدما رفض والد طفلتها من السفاح الاعتراف بها فقررت التخلص منها بأن خنقتها بمساعدة صديقتها.

حُرر محضر مُلحق بالمحضر الأصلي وتولت النيابة التحقيق.