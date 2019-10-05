الموظف الخائن كلمة السر.. كشف لغز حريق بمركز طبي في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات اندلاع حريق بمركز طبي في مصر القديمة، وتبين أن موظفا وراء ارتكاب الواقعة؛ خشية افتضاح أمره لسرقته أدوية وبيعها لعملائه. تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بغرفة "عيادة النساء" بالطابق الأرضى بأحد المراكز الطبية، وتم إخماده بمعرفة العاملين بالمركز دون حدوث إصابات واحتراق بعض الدفاتر الخاصة بالمترددين على العيادة. Advertisements وأفاد تقرير خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بأن الحريق شب عمدياً، فجرى تشكيل فريق بحث من الأجهزة الأمنية المعنية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة موظف إدارى بذات المركز مقيم بدائرة القسم. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسرقته كمية أدوية من داخل العيادة المشار إليها على فترات وبيعها لعملائه مقابل مبالغ مالية، ولخشية افتضاح أمره خطط لإشعال النيران بالدفاتر المثبت بها صرف تلك الأدوية للمترددين على المركز مستغلاً عمله بالنوبتجية الليلية بتاريخ الواقعة وغافل أحد زملائه وأشعل النيران داخل العيادة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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