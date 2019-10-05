أخبار مصر | "بكري": رئيس الوزارء سيلقي بيانا أمام البرلمان الثلاثاء المقبل

استأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته بعد الانتهاء من عطلته الصيفية، بانعقاد الدور الخامس والأخير له وعقد جلستين الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بحضور أعضاء مجلس النواب.

بدأ المجلس، الجلسة العامة الأولى، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية، بالدعوة لانعقاد الدور الخامس للبرلمان والفصل التشريعي له، مع تلاوة قرار فض دور الانعقاد الرابع.

خلال الجلسة ألقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلمة له بمناسبة انعقاد الدور الخامس والأخير للمجلس، موضحا أن مواجهة مشكلات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي تحتاج من الجميع التكاتف والاصطفاف حول الوطن، بشكل صادق ودؤوب، قائلا: دعونا نقرر بصراحة ووضوح أنه يمكن دوماً الاختلاف فى التفاصيل، ولكن لا يمكن أبداً الاختلاف على الوطن وسلامته وأمنه القومى.