«فودة» ووزراء الشباب والرياضة والهجرة يفتتحون رسميًّا مهرجان شرم الشيخ الأول للهجن

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، يرافقهم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مهرجان شرم الشيخ الدولي لسباق الهجن والذي قدم جوائزه اتحاد الهجن الإماراتي، بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر، وبحضور وفود عربية وإفريقية وأجانب من زائري شرم الشيخ، وممثلي جميع القبائل العربية المشاركة في السباق.

وقال محافظ جنوب سيناء إن اليوم بمثابة عرس وطني وعربي وتجمع لجميع القبائل العربية على ارض شرم الشيخ مدينة السلام، وقدم الشكر لاتحاد الهجن الإماراتي لهذه الدورة من المهرجان لتعاونه والمساعدة في نقل الخبرات.

وأشار المحافظ إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بهذا المهرجان الذي بدأ يثبت حضوره محليا وعربيا.

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وقال المحافظ إن سباق الهجن من الرياضات المهمة التي تقام على مضمار دولي يتمتع بكافة المواصفات الخاصة بالسباقات الدولية، ويلتف حوله جمهور يبلغ مشجعوه حوالي 25 مليون مشجع ومحب للعبة على مستوى الوطن العربي وبعض الدول الاوروبية.

وقال محافظ جنوب سيناء إن مضمار سباق الهجن جرى إنشاؤه على غرار أفضل الأندية بتكلفة 100 مليون جنيه منها 75 مليون جنيه بالجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدني لجذب العرب والأجانب والمهتمين بالأنشطة التراثية العربية.

وجرت خلال اليوم الجمعة خمسة أشواط صباحية، وعدة اشواط أخرى قبل انطلاق حفل افتتاح المهرجان الرسمي بحضور محلي وعربي بمضمار الهجن في شرم الشيخ بجنوب سيناء، وقام المحافظ بتوزيع الجوائز على الفائزين الأوائل.

وشهد حفل الافتتاح استعراض الإبل والدراجات وفقرات فنية متنوعة، حيث قدمت فرقة شمال سيناء عددا من اللوحات الفنية التراثية، بجانب اغنيات من التراث السيناوي قدمها الفنان غريب مؤمن، كما قدمت فرقة الاسماعيلية عدة فقرة فنية وأغنيات ومنولوجات فنية على انغام آلة السمسمية.

وقام اتحاد الهجن الاماراتي بتقديم 20 متسابقا من اجمالي 100 متسابق كهدية مقدمة لمضمار الهجن بشرم الشيخ.

«فودة» ووزراء الشباب والرياضة والهجرة يفتتحون رسميا مهرجان شرم الشيخ الأول للهجن

«فودة» ووزراء الشباب والرياضة والهجرة يفتتحون رسميا مهرجان شرم الشيخ الأول للهجن

«فودة» ووزراء الشباب والرياضة والهجرة يفتتحون رسميا مهرجان شرم الشيخ الأول للهجن

«فودة» ووزراء الشباب والرياضة والهجرة يفتتحون رسميا مهرجان شرم الشيخ الأول للهجن

«فودة» ووزراء الشباب والرياضة والهجرة يفتتحون رسميا مهرجان شرم الشيخ الأول للهجن

«فودة» ووزراء الشباب والرياضة والهجرة يفتتحون رسميا مهرجان شرم الشيخ الأول للهجن

«فودة» ووزراء الشباب والرياضة والهجرة يفتتحون رسميا مهرجان شرم الشيخ الأول للهجن

«فودة» ووزراء الشباب والرياضة والهجرة يفتتحون رسميا مهرجان شرم الشيخ الأول للهجن