شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جمعيات طبية مصرية تعقد مؤتمرًا لإدارة مضادات العدوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد 4 جمعيات طبية مصرية، الأربعاء المقبل، مؤتمرا بعنوان «إدارة مضادات العدوي»، حيث يستهدف إنشاء إجماع علمي حول التوجيهات الخاصة بالتشخيص الصحيح والعلاج الأمثل لأنواع العدوى المختلفة، خاصة أن المضادات الحيوية تمثل ركيزة أساسية في الرعاية الصحية.

ويضم المؤتمر جمعية الجراحين المصرية، والجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، والجمعية المصرية لطب الأطفال، والجمعية المصرية للأنف والجيوب الأنفية، حيث يعتبر البرنامج هو الأول من نوعه في مصر.

ويتحدث فيه الدكتور تودوريس ديموبولوس، الخبير في شمال شرق إفريقيا، والدكتور عادل خطاب، أستاذ أمراض الصدر بكلية الطب، جامعة عين شمس، ونائب رئيس الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، والدكتور رضا كامل، أستاذ أمراض الأنف والجيوب الأنفية بكلية الطب، جامعة القاهرة، والدكتور عبدالمعطي حسين أستاذ الجراحة بكلية طب قصر العيني، ونائب رئيس جمعية الجراحين المصرية، ورئيس مجموعة عدوى المواضع الجراحية، والدكتور شريف عبدالعال استشاري طب الأطفال بكلية الطب، جامعه القاهرة، والمديرالتنفيذي للجمعية المصرية لطب الأطفال.