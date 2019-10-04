شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يبحث مع شركة «V M Z» البلغارية التعاون فى تصنيع الذخائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أمس، مع المدير التنفيذى لشركة «V M Z» البلغارية العاملة في مجال تصنيع الذخائر، Atanas Bogdanov، والوفد المرافق له، بحضور الملحق العسكرى الجوى والبحرى لسفارة بلغاريا، أوجه التعاون المشترك مع شركات الإنتاج الحربى، بمقر ديوان عام الوزارة.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أن دور الوزارة الأساسى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، والتأكيد على استراتيجية العمل بالوزارة في التعاون مع مختلف الشركات العالمية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة من أجل نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربى ليشمل مجالات التصنيع للمعدات والعدد الإنتاجية، والمشاركة في تصنيع منتجات على قدر عالٍ من الجودة، وبسعر منافس باستخدام التكنولوجيا البلغارية والأيدى العاملة المصرية.

كما تم استعراض إمكانيات شركات الإنتاج الحربى، خاصة العاملة في مجال إنتاج الأسلحة والذخائر، كما تم بحث التعاون مع الشركة في تطوير أسلوب تصنيع الذخائر المختلفة التي تنتجها شركات الإنتاج الحربى، وكذلك التعاون لتصنيع أنواع جديدة منها. ومن جانبه، أعرب «Bogdanov» عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربى من مقومات وإمكانيات تكنولوجية في مجال تصنيع الذخائر بجميع أنواعها.