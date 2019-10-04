شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية: هناك ضرورة للحوار الباكستاني الهندي من أجل كشمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا السفير هانى سليم، مساعد وزير الخارجية لشئون آسيا، لأهمية الحوار بين الهند وباكستان لتسوية قضية كشمير في اطار قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا حرص مصر على الاستقرار والامن في المنطقة. جاء ذلك خلال ندوة حول العلاقات المصرية الباكستانية.

Advertisements

وأشاد سفير باكستان في القاهرة مشتاق على شاه بقوة العلاقات بين مصر وباكستان ودعمهما لبعضهما البعض في أوقات السلم والأزمات، موضحا أن البلدين يواجهان تحديات متشابهة.

وقال السفير السابق فتحى يوسف، رئيس جمعية الصداقة المصرية الباكستانية: هناك روابط تجمع البلدين تاريخيا ودينيا وثقافيا وتقارب وجهات النظر بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ودعمهما لبعضهما البعض في المحافل الدولية. كما أعرب عن ضرورة ان يرفع المجتمع الدولى صوته ازاء الاوضاع في فلسطين وكشمير موضحا ان توتر الاوضاع في منطقة جنوب آسيا جراء خطوة الحكومة الهندية الاخيرة وحدوث مناوشات عسكرية بين الهند وباكستان من شأنه ان يهدد السلام الاقليمى والعالمى.

واكد ان كشمير منطقة متنازع عليها كما هو منصوص عليه في القرارات الدولية وليس لاى طرف ان يتخذ خطوات أحادية الجانب. كما دعا إلى رفع حظر التجول الذي فرضته الحكومة الهندية في كشمير والقطع الكامل لوسائل الاتصال هناك، واكد على ضرورة حل المشكلة من خلال الحوار وتجنب أي تدهور في المنطقة.