شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي من معهد القلب يصل مستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مستشفى العريش العام فريق طبى من المعهد القومى للقلب، وذلك للكشف الطبى على الحالات المرضية واجراء العمليات اللازمة .

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن الفريق برئاسة الدكتور الدكتور حسن منصور، استشاري القلب والاوعيه الدمويه بمعهد القلب القومي، وعضوية الدكتور أحمد الشافعي أخصائي القلب والاوعيه الدمويه بالمعهد ،وعمرو سالم استشارى الفنيين بالمعهد، ومروة رمضان مشرفة التمريض بالمعهد، وذلك للكشف على المرضى وفحصهم .

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وأشار إلى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى واجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومى للقلب .

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد منصور مدير عام مستشفى العريش العام أن الفريق الطبى متخصص في أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبى على الحالات المرضية واجراء اللازم لهم في وحدة قسطرة القلب التي تم افتتاحها حديثا في مستشفى العريش العام.. حيث أنها مجهزة على أعلى مستوى .

وأكد فتحى عثمان مدير مكتب التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن المديرية تتابع آداء أطباء معهد القلب وجهودهم في مستشفى العريش العام، وتعمل على توفير كافة السبل لراحتهم من انتقال واقامة مميزة لتقدينم الخدمة الطبية المتميزة للمرضى.. معربا عن شكر وتقدير مديرية الصحة لمعهد القلب على مايقوم به من خدمة على أرض المحافظة .

يذكر أن هناك بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومى للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب في مستشفى العريش العام واجراء العمليات الجراحية والكشف الطبى عن طريق أطباء المعهد، ويتم استقبال الحالات المرضية منذ شهر فبراير الماضى وحتى الآن .