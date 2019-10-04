شكرا لقرائتكم خبر عن "أحمد المنوفى" بدء نشاط السجاد اليدوى عام 2000 ويشارك بمعرض تراثنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحمد محمد المنوفى، أحد العاملين فى صناعة السجاد اليدوى، تعلم المهنة منذ الصغر واختار أن تكون مجال كسب الرزق له.

ويقول عم أحمد محمد المنوفى لـ"الخليج 365"، إنه يعمل مهنة صناعة السجاد اليدوى فى عام 1978، ثم بدأ النشاط الفعلى بها فى مقر إقامته بالمنوفية عام 2000 أى منذ 19 عاما.

ويتابع،" لدى الآن ورشة صغيرة لصناعة السجاد اليدوى يعمل فيها الأقارب والأصدقاء والجيران ونحتاج فقط توفير الخامات وتوفير المعارض وتوسيع المعارض ونشرها على مستوى الجمهورية".

ويقول عم أحمد محمد المنوفى،"توفير الخامات اللازمة لصناعة السجاد اليدوى سيكون عامل مهم فى انتشار تلك الصناعة وتدعيمنها".

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