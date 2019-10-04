شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سيدة تسخر من الإخوان:"الربع جنيه يجيب شوية برسيم ليكم فى تركيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو يكشف سخرية سيدة مصرية من مذيع إحدى القنوات الإرهابية، والذى كان يسخر من خفض أسعار البنزين. Advertisements وقالت السيدة المصرية خلال مداخلة مع إحدى القنوات الإخوانية :"الربع جنيه ميجيبش أى حاجة، بس يجيب شوية برسيم ليكم فى تركيا". من جانبها علقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي: "برافوا عليها.. فعلا مصرية، لأن دول ميتقالهمش غير كده".

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