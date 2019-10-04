شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء اجتماع اليوم الأول لوزراء الرى من مصر والسودان واثيوبيا فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت، مساء اليوم الجمعة، اجتماعات اليوم الأول لوزراء الموارد المائية والرى فى كل من مصر الدكتور محمد عبد العاطي، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى، فى الخرطوم، لبحث ملف سد النهضة الاثيوبى.

وناقش الوزراء، مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية، التى بحثت على مدى 4 أيام، تلك المسألة.

ومن المقرر، أن يعقد الوزراء جلسة صباحية غدا، يلتقون بعدها مع رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، قبل أن يعقدون جلسة ختامية لاجتماعاتهم.