أخبار مصر

انتهاء اجتماع اليوم الأول لوزراء الرى من مصر والسودان واثيوبيا فى الخرطوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء اجتماع اليوم الأول لوزراء الرى من مصر والسودان واثيوبيا فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت، مساء اليوم الجمعة، اجتماعات اليوم الأول لوزراء الموارد المائية والرى فى كل من مصر الدكتور محمد عبد العاطي، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى، فى الخرطوم، لبحث ملف سد النهضة الاثيوبى.

وناقش الوزراء، مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية، التى بحثت على مدى 4 أيام، تلك المسألة.

ومن المقرر، أن يعقد الوزراء جلسة صباحية غدا، يلتقون بعدها مع رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، قبل أن يعقدون جلسة ختامية لاجتماعاتهم.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء اجتماع اليوم الأول لوزراء الرى من مصر والسودان واثيوبيا فى الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا