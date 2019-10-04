النائب العام يأمر بحبس الضابط المتهم بالاعتداء على "محامي المحلة" 4 أيام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بضرب محامي بالمحلة الكبرى، مساء أمس الخميس، بعد أن صدر قرار بضبطه وإحضاره.

وحسب التحقيقات، فإنه في تمام الثامنة من مساء الخميس، حينما كان المحامي أحمد علوان يقف بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى، في انتظار أفراد أسرته؛ حضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الإنصراف من المكان؛ ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت بينهما مشادة تطورت إلى اشتباكٍ بالأيدي انهال الضابط خلاله وعدد من مرافقيه من قوات الأمن على المحامي بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة.

وأوضح البيان إن الضابط والمرافقين احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى؛ وهناك أنزلوه فأبصره محامٍ يعرفه ورئيس مباحث القسم، حيث شاهد الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم وحُرر محضر بالواقعة، فيما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط من عمله.

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واستمعت النيابة العامة لشهادة المجني عليه، وشهادة المحامي الذي شاهده حال إنزاله من سيارة قسم الشرطة بالقسم، وباستجواب الضابط لاتهامه بالقبض على المحامي المجني عليه واحتجازه دون وجه حق، واستعمال القصوة معه، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وسارعت النيابة العامة إلى التحفظ على أجهزة تسجيلات آلات المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط الواقعة، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على المحامي المجني عليه، وضربت أجلًا له لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، كما طلبت بيانًا رسميًا بأسماء القوة المرافقة للضابط.

وطلبت النيابة العامة رئيس مباحث القسم لسماع شهادته، وتعكف النيابة العامة على تفريغ محتوى آلات المراقبة ومشاهدة محتواها؛ لاستجلاء حقيقة الواقعة كاملة.