"العملية نجحت يا فندم".. كواليس 45 دقيقة لإنقاذ أم وطفليها من الموت في حريق "شقة المهندسين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

الزمان: الخامسة مساء الجمعة

المكان: شارع شهاب بمنطقة المهندسين وسط محافظة الجيزة

الحالة: هدوء يسود الأجواء وسط سيولة مرورية وارتفاع ملحوظ في حركة السيارات والمارة مع غروب الشمس، لكن سرعان ما تبدلت الأحوال لدى ارتفاع ألسنة اللهب من شرفة شقة بعقار سكني.

هرع الجميع صوب مصدر النيران وصولا إلى عقار كائن بشارع متفرع من شارع شهاب، وتحديدا شقة بالطابق السادس، تطلق ربة منزل صرخات استغاثة بلهجة غير مصرية ليبلغ الأهالي شرطة النجدة التي أخطرت بدورها غرفة عمليات الحماية المدنية.

3 دقائق وصلت معها قوة الدعم الأولى تضم 3 سيارات إطفاء، تلاها 4 سيارات أخرى وسلم هيدروليكي برئاسة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.

اكتظ الشارع بالمارة الذين اصطفوا على جانبيه لمتابعة تطورات الحريق، اهتم البعص بنقل كواليس الحادث "لايف" وعمد أخرون إلى مساعدة رجال المرور في تسيير حركة المرور وتسهيل وصول سيارات الإطفاء إلى أقرب نقطة.

"يا فندم في أسرة محتجزة فوق" لم تكد أذن اللواء هاني السعيد تلتقط تلك الكلمات حتى وجه بسرعة تجهيز فريق إنقاذ بري مدعوما بغطاء من خراطيم المياه منعا لتفاقم الأمر.

صوت سرينة مميز لسيارة تسبقها دراجة نارية تابعة لإدارة المرور أعلنت وصول حكمدار الجيزة اللواء هشام فاروق الذي همَّ -فور نزوله من السيارة- للاطمئنان على سلامة قاطني الشقة واستمع لشرح وافٍ من قيادات الإطفاء.

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"العملية نجحت يا فندم.. الأم والطفلين بخير" تنفس الجميع الصعداء مع إنقاذ الأسرة اليمنية (أم - طفلان 5، 7 سنوات)، لينتقل رجال الإطفاء إلى المرحلة التالية للسيطرة على الحريق من خلال محاصرة ألسنة النيران من كافة الاتجاهات، وجرى تقسيم السيارات إلى فريقين الأول تولى عملية الإخماد بواجهة العقار، والثاني من أعلى منزل مجاور للعقار محل الواقعة.

45 دقيقة احتاجها رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وإخماده تماما، وبدء عملية التبريد لمنع تجدده، ونتج عنه تفحم محتويات إحدى الغرف دون خسائر في الأرواح وسط إشادة من الأهالي بسرعة وحسن تصرف قوات الحماية المدنية وتناغم العمل بينهم ورجال المرور ومسؤولي نقطة المهندسين بقيادة الرائد باسم أبو الدهب.

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