​"الوطنية للإعلام": عرض فيلم الممر على القناة الأولى بمناسبة ذكرى أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، الاتفاق على عرض فيلم "الممر" على شاشة القناة الأولى "أرضيا" يوم الأحد السادس من أكتوبر في إطار احتفالات الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة السادسة والأربعين.

كما يذاع الفيلم فضائيا على شاشة القناة الأولى يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر.

وذكرت الهيئة أن "الاتفاق جاء انطلاقا من حرص الجانبين على حق المشاهد المصري في مشاهدة هذا الفيلم الذي يؤرخ لحقبة تاريخية هامة من عمر الوطن خلال حرب الاستنزاف وملحمة وبطولات قواتنا المسلحة المصرية الباسلة وتضحياتها الغالية من أجل استعادة الأرض والكرامة".