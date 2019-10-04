أخبار مصر | "وزيري" يتفقد اللمسات الأخيرة لمعرض الآثار الغارقة بكاليفورنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وزيري" يتفقد اللمسات الأخيرة لمعرض الآثار الغارقة بكاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويضم المعرض ٢٩٣ قطعة آثرية كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الاسكندرية وميناء ابي قير، ومن أهم القطع المعروضة؛ تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، هذا بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.
وبدأت رحلة هذا المعرض عام ٢٠١٥ م، حيث تم عرضه في معهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان (اوزيريس، اسرار مصر الغارقة) ثم انتقل إل المتحف البريطاني بانجلترا حتي أنهى رحلته في مدن أوروبا في مدينة زيورخ بسويسرا. ثم بدأ رحلته بالولايات المتحده الامريكية بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري ثم مينابولس بالولايات المتحدة الامريكية وفي محطته الثالثة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.