مصر | قرار عاجل من النائب العام بشأن الضابط المعتدي على محامي بالمحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من النائب العام بشأن الضابط المعتدي على محامي بالمحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بضبط وإحضار الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي المتهم بضرب محام بالمحلة الكبرى مساء أمس، وباستجوابه صدر الأمر بحبسه أربعة أيام احتياطي على ذمة التحقيقات.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن تفاصيل تلك الواقعة والتي بدأت أحداثها في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الخميس الموافق 3-10-2019 حينما كان المحامي أحمد علوان يقف بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى في انتظار قدوم أفراد أسرته؛ فحضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الانصراف من المكان؛ ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهما، تطورت إلى اشتباكٍ بالأيدي انهال الضابط خلاله وعددا من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامي بالضرب فأحدثوا به إصاباتٍ بالغة؛ ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولِه إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى؛ وهناك أنزلوه فأبصره محام يعرفه ورئيس مباحث القسم، وقام بتخليصه منهم وحررَ محضرٌ بالواقعة، كان نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة، بينما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط عن عمله.

واستمعت النيابة العامة لشهادة المجني عليه، وشهادة المحامي الذي شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم، واستجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامي واحتجازه دون وجه حق، واستعمال القسوة معه؛ وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وسارعت النيابة العامة إلى التحفظ على أجهزة تسجيلات آلات المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط الواقعة، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على المحامي، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي، كما طلبت بيانا بأسماء القوة المرافقة للضابط المتهم، وطلبت رئيس مباحث القسم لسماع شهادته، وتعكف النيابة العامة على تفريغ محتوى تسجيلات آلات المراقبة ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة كاملة.

قيدت القضية برقم 11226 لسنة 2019 جنح قسم أول المحلة الكبرى.