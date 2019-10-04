شكرا لقرائتكم خبر عن 36 مطرانا وأسقفاً أفريقياً يشاركون باجتماع «المجمع المقدس للروم» بـ«بطريركية الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران ناركسيوس مطران اكرا ووكيل بطريركية الاسكندرية وسائر افريقيا للروم:«إن البابا ثيودروس الثاني بطريرك الاسكندرية وسائر افريقيا للروم يترأس الاجتماع الدورى للمجمع المقدس الذي يعقد في المقر البطريركي بالإسكندرية خلال الفترة من 7 حتى 10 أكتوبر الجارى».

وأوضح «ناركسيوس» أنه من المقرر أن يشارك في الاجتماع 36 مطراناً وأسقفاً عاماً من قارة أفريقيا كما أنه سيتم مناقشة 5 ملفات رعوية وتنظيمية مهمة خلال فترة انعقاد اجتماع المجمع المقدس.

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وأضاف أنه المجمع سيناقش موقف الكنيسة الإسكندرانية من أشكال العبودية الحديثة، ونضال اللاجئين من أجل حياة أفضل وكيفية معالجة قضية السحر في البلدان الأفريقية وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في القارة الأفريقية اليوم، والقضايا البيئية وإستخدام وسائل الإعلام في العمل التبشيري وتأسيس صندوق للإكليروس كما سيتم تقديم 9 عروض عامة من المطارنة والأساقفة للبطريركية، بالإضافة إلى أنشطة الإبراشيات الكبرى في القارة الإفريقية، وكذلك القضايا التي تهمّ كنائس بطريركية الإسكندرية.

ولفت إلى أنه من المقرر مشاركة مطرانيات أكسوم (أثيوبيا) نيروبي (كينيا)، وكامبالا وسائر أوغندا، وليوندوبوليوس الاسماعيلية، وزيمبابوى وأنجولا، ونيجيريا، وليبيا (تريبوليس-المدن الثلاثة)، وكاب تاون (رأس الرجاء الصالح)، وكيرينيس، وروسيا وموانزا (تنزانيا)، وغينيا، واليونان وطنطا وتنزانيا (دار السلام)، وجوهانسبرج وبروتيريا، ومدغشقر، وبتوليماذوس، والكاميرون وغرب أفريقيا، ممفيس مصر الجديدة، وكاتانجا (كلويزي- الكونغو)، وبوتسوانا، وهليوبوليس (مصر).

وأشار إلى أن البابا ثيودروس سيترأس خلال ايام المجمع يوم الاربعاء 9 أكتوبر صلاة القداس الإلهي في دير القديس سابا بالإسكندرية بمناسبة مرور 15 عامًا على ترأسه العرش البطريركي الإسكندري، وهو نفس المكان الذي تمت فيه مراسم تجليسه بابا وبطريركًا عندما كان متروبوليتًا على زمبابوي.